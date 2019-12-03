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Специалисты назвали большинство косметических средств опасными для жизни

Подавляющее большинство существующих на данный момент косметических средств, вроде туши, бьюти-блендеров, блеска для губ и прочего, загрязнены супербактериями, потенциально опасными для здоровья и жизни человека. Об этом говорится в результатах исследования специалистов Университета Астона.
Специалисты назвали большинство косметических средств опасными для жизни

Как отмечают исследователи, продукты для нанесения макияжа, которые ежедневно используются миллионами людей по всему миру, могут быть загрязнены смертельными бактериями и стафилококками, поскольку большинство из них не проходят очистку и используются без соблюдения требований к сроку их годности. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования. Способные провоцировать опасные заболевания бактерии, утверждают специалисты, удается обнаружить в 9 из 10 исследуемых продуктов. При этом, использование зараженных средств возле слизистых глаз, царапин или порезов, может вызывать кожные инфекции и даже грозит заражением крови, уровень смертности при котором очень высок.

Более того, потенциально опасные бактерии ученые обнаружили даже на относительно новых блендерах. Причина такого плохого положения дел, добавляют исследователи, заключается в том, что эти космические средства в подавляющем большинстве случаев никогда не подвергаются очистке.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:11

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