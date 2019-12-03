Специалисты назвали большинство косметических средств опасными для жизни





Как отмечают исследователи, продукты для нанесения макияжа, которые ежедневно используются миллионами людей по всему миру, могут быть загрязнены смертельными бактериями и стафилококками, поскольку большинство из них не проходят очистку и используются без соблюдения требований к сроку их годности. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования. Способные провоцировать опасные заболевания бактерии, утверждают специалисты, удается обнаружить в 9 из 10 исследуемых продуктов. При этом, использование зараженных средств возле слизистых глаз, царапин или порезов, может вызывать кожные инфекции и даже грозит заражением крови, уровень смертности при котором очень высок.Более того, потенциально опасные бактерии ученые обнаружили даже на относительно новых блендерах. Причина такого плохого положения дел, добавляют исследователи, заключается в том, что эти космические средства в подавляющем большинстве случаев никогда не подвергаются очистке.