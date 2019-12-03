Mail.ru Group презентовала «умную» колонку с «Марусей»





Конгломерат Mail.ru Group выбрал необычную форму презентации своего нового продукта - «умного» аудио-динамика с голосовым помощником «Марусей». Любой посетитель официального веб-сайта компании может записать поздравление для своих близких, после чего получит видеообращение от Деда Мороза. Интеллектуальные колонки распознают голос владельца и отвечают на множество информационных запросов.Представители корпорации пока не давали комментариев по поводу характеристик или даты выхода девайса, но достоверные источники подтверждают будущее производство. Голосового помощника Mail.Ru Group представила еще в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что разработку будут постепенно внедрять во все гаджеты компании. Кроме прочего, еще осенью стало известно о появлении отечественного аналога аудио-колонок типа Alexa от брэнда «Яндекс». Популярное устройство под названием «Яндекс.Станция» вызвало небывалый ажиотаж и длинные очереди в фирменных магазинах.