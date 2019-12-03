Ученые рассказали о безопасной ядерной энергетике будущего
Ученые из УрФУ рассказали о возможности развития безопасной ядерной энергетике. В настоящее время разрабатывается перспективный проект «Прорыв», курируемый Росатомом в целях создания атомных реакторов с замкнутым циклом.
«Атомная энергия будущего представляет собой реакторы, использующие быстрые нейроны, базирующиеся на принципах замкнутого цикла использования топлива. Схема по своему виду весьма проста. Если изъять из энергоблока использованный энергоресурс, распадающиеся материалы и передать их на процесс рефабрикации, можно получить новое топливо, способное использоваться для работы реактора», — сообщают эксперты.
Замкнутый цикл даст возможность разрешить большое количество проблем, имеющих отношение к вопросам экономичности и безопасности реакторов. Применение жидкого свинца в качестве замены воды нивелирует риск аварийных ситуаций, вызванных разливом радиоактивной воды. Энергия, которую станут генерировать реакторы новой разновидности, станет существенно дешевле в сравнении с электричеством, вырабатываемым традиционными установками, поскольку можно добиться повышенного выгорания топлива. Другой особенностью станет применение технологии, позволяющей сжигать ядерное топливо в условиях ограниченности ресурсов.
«Атомная энергия будущего представляет собой реакторы, использующие быстрые нейроны, базирующиеся на принципах замкнутого цикла использования топлива. Схема по своему виду весьма проста. Если изъять из энергоблока использованный энергоресурс, распадающиеся материалы и передать их на процесс рефабрикации, можно получить новое топливо, способное использоваться для работы реактора», — сообщают эксперты.
Замкнутый цикл даст возможность разрешить большое количество проблем, имеющих отношение к вопросам экономичности и безопасности реакторов. Применение жидкого свинца в качестве замены воды нивелирует риск аварийных ситуаций, вызванных разливом радиоактивной воды. Энергия, которую станут генерировать реакторы новой разновидности, станет существенно дешевле в сравнении с электричеством, вырабатываемым традиционными установками, поскольку можно добиться повышенного выгорания топлива. Другой особенностью станет применение технологии, позволяющей сжигать ядерное топливо в условиях ограниченности ресурсов.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:41