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Нефть по 90 долларов и доходы от продажи никеля: Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» для России на 2020 год

Россия и страны-члены ОПЕК в следующем году объявят об очередном соглашении о сокращении объемов добычи нефти. Это позволит вернуть цены на нефть марки Brent к отметке в 90 долларов за баррель. Такие «шокирующие прогнозы» представили аналитики датского Saxo Bank.
Нефть по 90 долларов и доходы от продажи никеля: Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» для России на 2020 год

В данном прогнозе сообщается, что Москве также сможет рассчитывать на получение огромной выгоды от активного развития «зеленой» энергетики. Как считают аналитики Saxo Bank, внимание к изменениям глобального климата приведет к росту интереса к электротранспорту и новым методам контроля вредных выбросов на транспортных средствах. Россия в этом случае окажется в выгодной позиции по двум основным позициям. Во-первых, страна является крупнейшим в мире экспортером палладия, который применяется в автомобильном транспорте для снижения вреда от выбросов. Кроме того, перевод аккумуляторных батарей электромобилей с кобальта на никель резко повысит спрос на последний элемент, большая часть залежей которого также находится в России.

Примечательно, что свои «шокирующие прогнозы» на будущий год аналитики Saxo Bank публикуют ежегодно. Как правило, они касаются недооцененных или маловероятных событий. Но если хотя бы одно из них станет реальностью, финансовый рынок может столкнуться с мощным ударным эффектом.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:04

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