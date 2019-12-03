Названы характеристики игрового кресла Cougar Throne Royal





Сообщается, что комплект поставки включает в себя металлическую крестовину, пару подлокотников, ручки, сиденье и спинку, механизм газлифта, винты, съемные накладки-подушки, заглушки, винты и даже белые перчатки для сборки. Производитель также приложил к комплекту подробную инструкцию по сборке механизма, чтобы неопытные пользователи не запутались. Все же, как утверждают источники, на полную сборку Cougar Throne Royal уходит не более четверти часа.Отделка кресла выполнена из ткани и искусственной кожи довольно высокого качества, прошитых золотистыми нитками. Дополнительно кресло оснащено двумя подушками, одна из которых крепится в районе изголовья, вторая – у поясницы. Механизм качания в данной модели предполагает довольно тонкие настройки, от фиксации до изменения жесткости качания, а также высоты положения кресла. Отдельного внимания, отмечают обзорщики, заслуживает газлифт в этой модели – он здесь 4-го класса, а потому предлагает высокий уровень надежности.