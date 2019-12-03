Компанию Apple хотят засудить из-за неисправной клавиатуры MacBook





В США Федеральный судья отклонила прошение корпорации Apple на отмену коллективного иска со стороны заявителей. Последние утверждают, мол, представители бренда знают, но скрывают, что клавиатура на ноутбуках MacBook подвержена сбоям. Представитель закона постановил, что Apple должна признать неэффективность собственной программы устранения неполадок и дефектов дизайна MacBook. Производитель также должен полностью компенсировать покупателям их личные расходы при самостоятельном ремонте.Клиенты утверждали, что клавиатуры их ноутбуков MacBook, MacBook Pro и MacBook Air страдали от залипания и отсутствия реакции со стороны клавиш, когда под ними накапливалось небольшое количество пыли. Как сообщается, обслуживающий сервис компании был неадекватным, потому что специалисты предоставляли замену, которая имела те же проблемы. Дойдет ли дело до суда, будет зависеть от того, захочет ли Apple урегулировать неполадки вовремя и в полной мере.