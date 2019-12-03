В Новосибирске из-за побоев отчима скончалась 5-летняя девочка





На теле девочки полицейские обнаружили множество синяков, но причиной смерти стал удар по затылку. Истязать ребенка мужчина начал, когда не смог заставить ее читать книгу, один из ударов по голове оказался фатальным. Свидетелем инцидента стал ее 7-летний брат, тело мальчика тоже покрывали синяки. Оба ребенка имели отклонения в психическом развитии, из-за чего они не могли говорить и позвать на помощь.На время следственных действий мальчика к себе забрала соседка. Она его вымыла, накормила, но он так и не издал ни единого звука. Как выяснили правоохранители, мужчина ранее сидел в тюрьме и много выпивал. После знакомства с женщиной, она и ее дети переехали к нему в квартиру. Уже тогда соседи начали бить тревогу, но органы опеки игнорировали все сигналы жильцов. Трагедия произошла 1 декабря, мать детей сейчас находится в больнице, где проходит лечение от туберкулеза.