Российские студенты создали уникальный шлемофон для слепоглухих





В нынешнем году марафон Хакатон собрал 15 команд из различных регионов страны, а также десятки специалистов в сфере социального бизнеса и менторов. Московские изобретатели показали публике уникальный шлемофон для слепоглухого профессора Александра Суворова. Однако победой им все же пришлось поделиться с конкурентами из Пензы, создавшими за те же 36 часов мобильную игру для детей с инвалидностью.Сообщается, что впервые созданный москвичами шлемофон был описан в книге все того же Александра Суворова, который на данный момент полностью лишен слуха и зрения. Профессор психологии утверждает, что всю жизнь вдохновлялся музыкой и всегда мечтал слышать ее. В реализации его мечты помогли студенты кафедры компьютерного дизайна при РТУ МИРЭА, которые и разработали для него прибор, давший слепоглухому Суворову альтернативную возможность для прослушивания музыкальных композиций.