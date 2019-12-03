Российские студенты создали уникальный шлемофон для слепоглухих
Команда разработчиков из Москвы потратила всего два дня и одну ночь, имея в своем распоряжении одну лишь идею, и создали в итоге уникальное виброслуховое средство для реабилитации слепоглухого человека. Это изобретение было представлено в рамках 36-часового марафона разработчиков, который прошел в Петербурге.
В нынешнем году марафон Хакатон собрал 15 команд из различных регионов страны, а также десятки специалистов в сфере социального бизнеса и менторов. Московские изобретатели показали публике уникальный шлемофон для слепоглухого профессора Александра Суворова. Однако победой им все же пришлось поделиться с конкурентами из Пензы, создавшими за те же 36 часов мобильную игру для детей с инвалидностью.
Сообщается, что впервые созданный москвичами шлемофон был описан в книге все того же Александра Суворова, который на данный момент полностью лишен слуха и зрения. Профессор психологии утверждает, что всю жизнь вдохновлялся музыкой и всегда мечтал слышать ее. В реализации его мечты помогли студенты кафедры компьютерного дизайна при РТУ МИРЭА, которые и разработали для него прибор, давший слепоглухому Суворову альтернативную возможность для прослушивания музыкальных композиций.
В нынешнем году марафон Хакатон собрал 15 команд из различных регионов страны, а также десятки специалистов в сфере социального бизнеса и менторов. Московские изобретатели показали публике уникальный шлемофон для слепоглухого профессора Александра Суворова. Однако победой им все же пришлось поделиться с конкурентами из Пензы, создавшими за те же 36 часов мобильную игру для детей с инвалидностью.
Сообщается, что впервые созданный москвичами шлемофон был описан в книге все того же Александра Суворова, который на данный момент полностью лишен слуха и зрения. Профессор психологии утверждает, что всю жизнь вдохновлялся музыкой и всегда мечтал слышать ее. В реализации его мечты помогли студенты кафедры компьютерного дизайна при РТУ МИРЭА, которые и разработали для него прибор, давший слепоглухому Суворову альтернативную возможность для прослушивания музыкальных композиций.
Наука / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:06