Российские ученые разработали «умное» питание для самолетов в Арктике





Новосибирские эксперты из НГТУ НЭТИ продемонстрировали общественности источник питания для арктических самолетов. Он представляет собой шкаф с электрическими компонентами, которые управляются "умной" системой микропроцессоров. Основной задачей новой разработки является обеспечение трехфазного питания для аэропланов при отсутствии бортовых генераторов. По сравнению с иностранными аналогами, технология позволит сэкономить стоимость производства на 30%, при том, что аккумулятор отличается превосходным качеством и надежностью. Из-за особой конструкции устройства, оно может эксплуатироваться даже при температуре в -50˚С.Поскольку источники питания с частотой 400 Гц теряют популярность, их заменой становятся полупроводниковые аналоги. Если раньше использовались зарубежные разработки, то теперь появилось и отечественное оборудование, выдерживающее сверхнизкие температуры. Шкаф с классом мощности в 90 кВА имеет 15 видов активных защит от неполадок и воздействия окружающей среды. Это достигается с помощью автоматического отключения устройства и информировании о причине неисправности. Новинка уже прошла множество тестов и испытаний на нагрузку, а сейчас готовится к серийному производству.