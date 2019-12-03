"Первый танец пришлось танцевать босиком": Регина Тодоренко продолжает делиться подробностями свадьбы с Владом Топаловым
В социальной сети Instagram Регина Тодоренко продолжает делиться с подписчиками подробностями свадьбы с Владом Топаловым. Сегодня телеведущая рассказала, что первый танец пришлось танцевать босиком.
Регина Тодоренко опубликовала видео, на котором показана подготовка к их с Владом Топаловым свадьбе. В комментарии к публикации в Instagram телеведущая написала, несмотря на то, что свадьба прошла несколько месяцев назад, ей хочется продолжать делиться с фанатами всем, что там происходило. Регина Тодоренко отметила, сначала не приехал костюм Влада Топалова, потом порвалось ее свадебное платье, а первый танец пришлось танцевать босиком. Но, несмотря на все трудности, праздник прошел душевно для всей семьи и близких людей.
В конце публикации Регина Тодоренко поблагодарила всех, кто помог сделать ее свадьбу с Владом Топаловым фантастической. Подписчикам понравились показанные кадры, и многие еще раз поздравили знаменитостей со свадьбой. Всего за несколько десятков минут публикацию просмотрели более 165 000 пользователей Сети.
Регина Тодоренко опубликовала видео, на котором показана подготовка к их с Владом Топаловым свадьбе. В комментарии к публикации в Instagram телеведущая написала, несмотря на то, что свадьба прошла несколько месяцев назад, ей хочется продолжать делиться с фанатами всем, что там происходило. Регина Тодоренко отметила, сначала не приехал костюм Влада Топалова, потом порвалось ее свадебное платье, а первый танец пришлось танцевать босиком. Но, несмотря на все трудности, праздник прошел душевно для всей семьи и близких людей.
В конце публикации Регина Тодоренко поблагодарила всех, кто помог сделать ее свадьбу с Владом Топаловым фантастической. Подписчикам понравились показанные кадры, и многие еще раз поздравили знаменитостей со свадьбой. Всего за несколько десятков минут публикацию просмотрели более 165 000 пользователей Сети.