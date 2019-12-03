В Москве девочка 6 лет получила удар током в танцевальной школе
В Москве девочку 6 лет во время пребывания в одной из танцевальных школ ударило током. По данным РЕН ТВ, ребёнок получил травму пальца.
По уточнённым сведениям, девочка посетила школу танцевального мастерства в целях прохождения специального мастер-класса. Во время проведения урока ребёнок расположился на скамье. В какой-то момент девочка случайно коснулась оголённого провода и в результате удара током получила травму пальца.
Подробности инцидента уточняются.
По уточнённым сведениям, девочка посетила школу танцевального мастерства в целях прохождения специального мастер-класса. Во время проведения урока ребёнок расположился на скамье. В какой-то момент девочка случайно коснулась оголённого провода и в результате удара током получила травму пальца.
Подробности инцидента уточняются.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:11