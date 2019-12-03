ООН назвала главные задачи по спасению планеты до 2100 года





Обозначить основные задачи по спасению Земли перед участниками конференции вышел лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в ближайшие 10 лет, то есть, до 2030 года, землянам следует сделать все возможное для сокращения объемов выброса парниковых газов на 45%.Кроме всего прочего, к 2050 году, по словам Гутерриша, очень важно добиться углеродного нейтралитета. Наконец, до 2100 года жителям планеты необходимо выполнить задачу по ограничению роста температуры в глобальных масштабах до полутора градусов.Ранее СМИ сообщили о решении Европейского Союза выделить 21% своего бюджета на реализацию программ по противодействию изменениям климата на планете.