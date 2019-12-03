ООН назвала главные задачи по спасению планеты до 2100 года
В минувший понедельник, 2 ноября, в Мадриде стартовала двухнедельная конференция ООН по климату. В рамках этого мероприятия представители международной организации озвучили главные задачи, направленные на спасение планеты, которые важно выполнить до 2100 года.
Обозначить основные задачи по спасению Земли перед участниками конференции вышел лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в ближайшие 10 лет, то есть, до 2030 года, землянам следует сделать все возможное для сокращения объемов выброса парниковых газов на 45%.
Кроме всего прочего, к 2050 году, по словам Гутерриша, очень важно добиться углеродного нейтралитета. Наконец, до 2100 года жителям планеты необходимо выполнить задачу по ограничению роста температуры в глобальных масштабах до полутора градусов.
Ранее СМИ сообщили о решении Европейского Союза выделить 21% своего бюджета на реализацию программ по противодействию изменениям климата на планете.
Обозначить основные задачи по спасению Земли перед участниками конференции вышел лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в ближайшие 10 лет, то есть, до 2030 года, землянам следует сделать все возможное для сокращения объемов выброса парниковых газов на 45%.
Кроме всего прочего, к 2050 году, по словам Гутерриша, очень важно добиться углеродного нейтралитета. Наконец, до 2100 года жителям планеты необходимо выполнить задачу по ограничению роста температуры в глобальных масштабах до полутора градусов.
Ранее СМИ сообщили о решении Европейского Союза выделить 21% своего бюджета на реализацию программ по противодействию изменениям климата на планете.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:35