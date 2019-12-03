В Сети показали часть карты игрового мира долгожданной Cyberpunk 2077
С некоторых пор известно, что город под названием Найт-Сити в игре Cyberpunk 2077 по своим размерам не уступает огромному игровому миру третьего «Ведьмака». Вот только плотность контента в мире нового тайтла, равно как и его реиграбельность, должны оказаться существенно выше. Недавно в Сети появилось изображение части карты игрового мира.
Изображение, на котором показан фрагмент карты игрового мира Cyberpunk 2077, было опубликовано на популярном портале Reddit. По словам автора публикации, часть города Найт-Сити ему удалось обнаружить в артбуке по игре, который продавался на площадке Amazon. Впрочем, картинка изначально была весьма размытой, поэтому автор немного подкорректировал контрастность, чтобы сделать дороги и очертания расположенных вдоль них зданий более четкими. В каком именно масштабе представлена эта карта, сказать сложно, зато видно, что город простирается далее как минимум в двух направлениях.
Стоит отметить, что официальный релиз Cyberpunk 2077 разработчик запланировал на 16 апреля 2020 года. Вероятнее всего, создатели обойдутся без переносов даты релиза, поскольку совсем недавно представители компании CD Projekt RED заявили о начале финального этапа разработки.
Изображение, на котором показан фрагмент карты игрового мира Cyberpunk 2077, было опубликовано на популярном портале Reddit. По словам автора публикации, часть города Найт-Сити ему удалось обнаружить в артбуке по игре, который продавался на площадке Amazon. Впрочем, картинка изначально была весьма размытой, поэтому автор немного подкорректировал контрастность, чтобы сделать дороги и очертания расположенных вдоль них зданий более четкими. В каком именно масштабе представлена эта карта, сказать сложно, зато видно, что город простирается далее как минимум в двух направлениях.
Стоит отметить, что официальный релиз Cyberpunk 2077 разработчик запланировал на 16 апреля 2020 года. Вероятнее всего, создатели обойдутся без переносов даты релиза, поскольку совсем недавно представители компании CD Projekt RED заявили о начале финального этапа разработки.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:20