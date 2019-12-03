Под Белгородом в ДТП с пассажирским автобусом пострадалии 5 человек





Автобус выполнял рейс по маршруту Преображенка — Старый Оскол. Предполагается, что 60-летний водитель автобуса не удержал управление. В итоге происшествия пострадали 5 человек. Их осмотрели медики и установили, что угрозы для жизни нет. Остальных пассажиров забрал другой автобус.Согласно данным пресс-службы прокуратуры Белгородской области, проводится проверка причин дорожно-транспортного происшествия, а также технического состояния пассажирского автобуса и выполнения владельцем маршрута законодательства Российской Федерации о пассажирских перевозках.На территории региона сложные погодные условия, о которых заранее извещало управление МЧС. Трасса была посыпана песчано-соляным составом. Сильная метель повлекла за собой еще множество ДТП и задержек на дорогах по всей области.