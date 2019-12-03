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Под Белгородом в ДТП с пассажирским автобусом пострадалии 5 человек

Вблизи села Преображенка Белгородской области 3 декабря съехал с дороги и повалился на сторону маршрутный автобус. В нем пребывали 15 пассажиров, 5 из которых вынуждены были просить о медицинской помощи.

Автобус выполнял рейс по маршруту Преображенка — Старый Оскол. Предполагается, что 60-летний водитель автобуса не удержал управление. В итоге происшествия пострадали 5 человек. Их осмотрели медики и установили, что угрозы для жизни нет. Остальных пассажиров забрал другой автобус.

Согласно данным пресс-службы прокуратуры Белгородской области, проводится проверка причин дорожно-транспортного происшествия, а также технического состояния пассажирского автобуса и выполнения владельцем маршрута законодательства Российской Федерации о пассажирских перевозках.

На территории региона сложные погодные условия, о которых заранее извещало управление МЧС. Трасса была посыпана песчано-соляным составом. Сильная метель повлекла за собой еще множество ДТП и задержек на дорогах по всей области.

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Происшествия
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:10

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