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«Выступал в психушке и на поминках»: Гарик Харламов вспомнил о самых необычных «корпоративах»

За полтора десятка лет существования популярного шоу Comedy Club у известного российского актера и комика Гарика Харламова было огромное количество выступлений в самых неожиданных местах и обстоятельствах. При этом, как утверждает сам артист, больше всего он запомнил мероприятия, на которых ему приходилось выступать еще в бытность участником КВН, например, на поминках и психиатрической больнице.
«Выступал в психушке и на поминках»: Гарик Харламов вспомнил о самых необычных «корпоративах»

Сегодня Харламов является одним из самых популярных резидентов Comedy Club. Как отмечает комик, юмор за последние десятилетия сильно изменился, а потому сегодня многие не поймут шуток 20-летней давности. В то же время, до своего участия в популярном юмористическом шоу Гарик Харламов играл в КВН, где и зарабатывал первую известность. Тогда же и появились первые заказы на корпоративы и другие мероприятия, многие из которых были, мягко говоря, нестандартными. К примеру, однажды работать пришлось на поминках ректора. «Люди за длинным столом, фотография с ленточкой стоит. Кто-то рассказывает о том, как Виктор Геннадьевич руководил вузом, как они целину поднимать с ним ездили, но жизнь ведь продолжается. И тут я понимаю, что он переводит на нас», - вспоминает события того дня артист. Харламов даже отмечает, что в той необычной ситуации с ним едва не приключилась истерика.

А однажды юмористу пришлось выступать в настоящей психиатрической клинике, что, как иронично отмечает он сам, намного ближе к его целевой аудитории. Впрочем, сотрудники учреждения были очень рады увидеть КВНщиков, приехавших выступить перед пациентами. «Я не успел поздороваться, как они начали хохотать. Это была самая лучшая публика, у них на каждую шутку была истерика», - приводит слова популярного комика портал «СтарХит».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00

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