Россияне смогут пожаловаться на нарушения ПДД через смартфоны
Россияне получат возможность подать жалобу по факту нарушения ПДД при помощи своих смартфонов. МВД при участии Минкомсвязи обсуждает вопрос создания для этой цели специального приложения.
Ранее работники МВД получили предложение выпустить систему вознаграждения для россиян, сообщивших о факте нарушения на дороге. Предполагалось, что часть от выплаченного штрафа будет предоставлена в качестве компенсации транспортного налога со стороны информатора.
«Инициатива формирования сервиса, который даёт гражданам возможность самим регистрировать увиденные нарушения ПДД и передачи данных для МВД РФ через мобильное приложение получила поддержку. При участии Минкомсвязи ведётся проработка возможности реализации такой службы», - отметила Анна Горюнова, глава отделения по работе с обращениями от граждан МВД.
Приложение станет доступным исключительно после ввода поправок в состав законодательства. Речь идёт о штрафах для автомобилистов по факту нарушения ПДД. Сообщение должно иметь прикреплённое видео инцидента и передано единому порталу Госуслуг.
Ранее работники МВД получили предложение выпустить систему вознаграждения для россиян, сообщивших о факте нарушения на дороге. Предполагалось, что часть от выплаченного штрафа будет предоставлена в качестве компенсации транспортного налога со стороны информатора.
«Инициатива формирования сервиса, который даёт гражданам возможность самим регистрировать увиденные нарушения ПДД и передачи данных для МВД РФ через мобильное приложение получила поддержку. При участии Минкомсвязи ведётся проработка возможности реализации такой службы», - отметила Анна Горюнова, глава отделения по работе с обращениями от граждан МВД.
Приложение станет доступным исключительно после ввода поправок в состав законодательства. Речь идёт о штрафах для автомобилистов по факту нарушения ПДД. Сообщение должно иметь прикреплённое видео инцидента и передано единому порталу Госуслуг.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:51