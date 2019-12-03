Россияне смогут пожаловаться на нарушения ПДД через смартфоны





Ранее работники МВД получили предложение выпустить систему вознаграждения для россиян, сообщивших о факте нарушения на дороге. Предполагалось, что часть от выплаченного штрафа будет предоставлена в качестве компенсации транспортного налога со стороны информатора., - отметила Анна Горюнова, глава отделения по работе с обращениями от граждан МВД.Приложение станет доступным исключительно после ввода поправок в состав законодательства. Речь идёт о штрафах для автомобилистов по факту нарушения ПДД. Сообщение должно иметь прикреплённое видео инцидента и передано единому порталу Госуслуг.