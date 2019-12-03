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В Волгоградской областе раскрыли подпольный цех с нефтепродуктами

ГУ МВД России по Волгоградской области раскрыло подпольный цех с нефтепродуктами в городе Волжский. В результате следственно-оперативных мер были задержаны трое подозреваемых.

Пресс-служба полиции по Волгоградской области сообщает о задержании организованной группы злоумышленников, которые промышляли незаконной пераработкой нефти. Среди подозреваемых оказался 31-летний волгоградец, который привлек к противоправной деятельности 38-летнего и 50-летнего жителей Волжского. Известно, что фигуранты дела обосновали в нежилом помещении оборудование для производства дизельного топлива, которое реализовалось на автозаправках региона. Сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество документации, которая подтвердила общий объем проданного и произведенного топлива в размере 140 куб. м. Общая стоимость составила порядка 2,6 млн. рублей.

Оперуполномоченными также были обнаружены 40 тонн сырой нефти и 15 тонн готового продукта. Все имущество было отправлено на экспертизу, а подозреваемые сейчас находятся под следствием. В их отношении было возбуждено дело по факту незаконного предпринимательства, совершенного организованной группой. В случае доказательства вины судом, задержанным может грозить наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Фигурантам дела также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:42

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