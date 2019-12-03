В Волгоградской областе раскрыли подпольный цех с нефтепродуктами





Пресс-служба полиции по Волгоградской области сообщает о задержании организованной группы злоумышленников, которые промышляли незаконной пераработкой нефти. Среди подозреваемых оказался 31-летний волгоградец, который привлек к противоправной деятельности 38-летнего и 50-летнего жителей Волжского. Известно, что фигуранты дела обосновали в нежилом помещении оборудование для производства дизельного топлива, которое реализовалось на автозаправках региона. Сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество документации, которая подтвердила общий объем проданного и произведенного топлива в размере 140 куб. м. Общая стоимость составила порядка 2,6 млн. рублей.Оперуполномоченными также были обнаружены 40 тонн сырой нефти и 15 тонн готового продукта. Все имущество было отправлено на экспертизу, а подозреваемые сейчас находятся под следствием. В их отношении было возбуждено дело по факту незаконного предпринимательства, совершенного организованной группой. В случае доказательства вины судом, задержанным может грозить наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Фигурантам дела также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.