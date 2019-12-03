«Весёлые песни, романсы и игра в кино»: Алика Смехова рассказала о прекрасных моментах своей любимой работы

Алика Смехова поделилась снимком, на котором она запечатлена на сцене в платье, расшитом пайетками. В комментарии знаменитость рассказала, что одни знают и воспринимают ее только, как актрису, а другие только, как певицу. При этом обе категории зрителей всегда удивляются, что Алика Смехова закончила ГИТИС с дипломом «Актер музыкального театра» и должна была работать в оперетте. Артистка сообщила, что в кино начала сниматься, когда была студенткой, а в конце 90-х годов выпустила несколько музыкальных альбомов.Алика Смехова назвала себя «артисткой синтетических жанров», поскольку петь весёлые песни и томные романсы, играть в кино и создавать образы, вести мероприятия и делать праздник людям — все это прекрасные моменты ее любимой работы. В конце своей публикации исполнительница сообщила, что у нее начался предновогодний праздничный марафон. Подписчики поблагодарили артистку за откровенность и оставили свои комплименты.