Звезда «Дом-2» Антон Гусев встретился с сыном

Антон Гусев провел со своим сыном несколько дней и в подтверждение об этом в Сети разместил пост. Под публикацией молодой человек написал, что мальчик является его любимым чемпионом, и они намерены провести весело и незабываемо время, однако, чем именно будут заниматься отец с наследником не уточнили.Стоит отметить, ранее Феофилактова рассказывала, что Антон Гусев никак не помогает ей в воспитании и обеспечении их общего сына Даниэля. Сама Евгения на ребенка средств не жалеет и водит в его различные секции и кружки, а также одевает в брендовые вещи.Известно, на данный момент мама Даниэля налаживает свою личную жизнь. Антон Гусев тоже занимается обустройством своего быта с Викторией Романец.