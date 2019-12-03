В Сети показали салон специальной версии BMW M340i xDrive First Edition
Баварский концерн BMW готовит специальные версии всех своих новых моделей. Не стал исключением и BMW M340i xDrive, который выйдет в специальной версии First Edition. В Сети показали, как выглядит салон уникальной новинки, тираж которой составит всего 340 экземпляров.
Сообщается, что стилистически оформление интерьера специальной версии BMW M340i xDrive First Edition включает в себя богатый выбор индивидуальных решений. На показанных снимках фигурирует салон с отделкой из натуральной кожи вMerino, которая создана в уникальной двухцветной комбинации синего и серого цветов. Цвет Fjord Blue покрывает среднюю часть сидений и дверных панелей, а также нижнюю часть приборной панели. Верхняя часть панели приборов отделана кожей Merino Black. Светло-серый Silverstone украшает боковую опорную часть сидений и центральный подлокотник спереди.
Кроме всего прочего, специальная двухцветная кожаная обивка Merino отличается контрастной строчкой: оранжевой для гладких участков кожи и светло-голубой для средней части сидений, на которые строчкой нанесен специальный узор. Остальные элементы эксклюзивной отделки салона представлены в виде глянцевого алюминия и шильдиков с надписью «M340i First Edition 1/340», то есть, представленный вариант является первым из запланированных 340 экземпляров.
Сообщается, что стилистически оформление интерьера специальной версии BMW M340i xDrive First Edition включает в себя богатый выбор индивидуальных решений. На показанных снимках фигурирует салон с отделкой из натуральной кожи вMerino, которая создана в уникальной двухцветной комбинации синего и серого цветов. Цвет Fjord Blue покрывает среднюю часть сидений и дверных панелей, а также нижнюю часть приборной панели. Верхняя часть панели приборов отделана кожей Merino Black. Светло-серый Silverstone украшает боковую опорную часть сидений и центральный подлокотник спереди.
Кроме всего прочего, специальная двухцветная кожаная обивка Merino отличается контрастной строчкой: оранжевой для гладких участков кожи и светло-голубой для средней части сидений, на которые строчкой нанесен специальный узор. Остальные элементы эксклюзивной отделки салона представлены в виде глянцевого алюминия и шильдиков с надписью «M340i First Edition 1/340», то есть, представленный вариант является первым из запланированных 340 экземпляров.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:41