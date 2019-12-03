На острове Бали Глюкоза перевоплотилась в русалку в черном купальнике
Во время рабочей поездки на остров Бали 33-летняя российская певица Глюкоза надела черный купальник и устроила фотоссесию в образе мифической русалки. Многих фанатов привлекла отменная форма исполнительницы, поэтому они подумали, что звезда на самом деле находится на съемках нового клипа.
Новые фотоснимки Глюкоза опубликовала на своей официальной странице в Instagram. Певица облачилась в черный купальник, к нему она добавила платье-стеку, усыпанную бусинами и красную помаду, которая довершила образ роковой блондинки. Сама исполнительница предпочла сравнить себя с русалкой, заявив, что она обожает океан и в прошлой жизни, скорее всего, была именно этим мифическим существом.
Однако Глюкоза отметила, что на остров Бали она приехала не отдыхать, а работать, правда характер трудовой поездки девушка не описала. Учитывая, что сейчас певица имеет превосходную форму, остров Бали продюсеры могли выбрать для съемок видеоклипа.
Новые фотоснимки Глюкоза опубликовала на своей официальной странице в Instagram. Певица облачилась в черный купальник, к нему она добавила платье-стеку, усыпанную бусинами и красную помаду, которая довершила образ роковой блондинки. Сама исполнительница предпочла сравнить себя с русалкой, заявив, что она обожает океан и в прошлой жизни, скорее всего, была именно этим мифическим существом.
Однако Глюкоза отметила, что на остров Бали она приехала не отдыхать, а работать, правда характер трудовой поездки девушка не описала. Учитывая, что сейчас певица имеет превосходную форму, остров Бали продюсеры могли выбрать для съемок видеоклипа.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:45