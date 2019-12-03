«Сбербанк» готовит к запуску сервис вакансий для клиентов с инвалидностью
«Сбербанк» готовит к работе специализированный сервис вакансий, который будет ориентирован на клиентов с инвалидностью. Компания предоставляет ипотечные займы для 6,8 тысячи человек из указанной категории, о чем рассказала во время общения с журналистами Александра Алтухова из дирекции «Особых решений» банка.
«В 2019-м почти 7 тысяч клиентов с инвалидностью предоставили ипотечные займы, среди которых порядка 2 тысяч - на особых условиях с уменьшенной ставкой, позволяющей людям застраховаться», - сообщила Алтухова.
Она отметила, что ранее не имелось страхового продукта для инвалидов по той причине, что традиционно именно соответствующие продукты обеспечивают защиту от нетрудоспособности. Впоследствии была проведена переработка самого механизма, а также удалены риски, не работающие для клиентов с инвалидностью. Это позволило создать страховку, открывающую многим гражданам возможность ипотечного кредитования на особых условиях.
«В 2019-м почти 7 тысяч клиентов с инвалидностью предоставили ипотечные займы, среди которых порядка 2 тысяч - на особых условиях с уменьшенной ставкой, позволяющей людям застраховаться», - сообщила Алтухова.
Она отметила, что ранее не имелось страхового продукта для инвалидов по той причине, что традиционно именно соответствующие продукты обеспечивают защиту от нетрудоспособности. Впоследствии была проведена переработка самого механизма, а также удалены риски, не работающие для клиентов с инвалидностью. Это позволило создать страховку, открывающую многим гражданам возможность ипотечного кредитования на особых условиях.
Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:50