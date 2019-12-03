«Сбербанк» готовит к запуску сервис вакансий для клиентов с инвалидностью





, - сообщила Алтухова.Она отметила, что ранее не имелось страхового продукта для инвалидов по той причине, что традиционно именно соответствующие продукты обеспечивают защиту от нетрудоспособности. Впоследствии была проведена переработка самого механизма, а также удалены риски, не работающие для клиентов с инвалидностью. Это позволило создать страховку, открывающую многим гражданам возможность ипотечного кредитования на особых условиях.