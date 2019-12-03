Участница «Яхты любви» Алеся Семеренко вернулась на проект за Федором Стрелковым
В проекте «Дом-2» состоялся один из самых массовых приходов на проект за последнее время. Из восьми человек, которые переступили порог телестройки шесть остались, но мало кто верит, что они задержаться на долго. Однако больше всех заинтересовала Алеся Семеренко, ведь она ранее была участницей шоу «Яхта любви».
Известно, что девушка вернулась в проект, чтобы разрушить отношения Федора Стрелкова с Екатериной Скалон и завоевать его сердце. Помимо Федора Стрелкова Алеся говорила о своей симпатии и к Сергею Захарьяшу, но вряд ли она собирается искать себе супруга на проекте, так как к выбору спутника жизни по ее словам относится серьезно.
Фолловеры уже сделали вывод, что Алеся Семеренко пришла за пиаром и привлечением спонсоров в свою жизнь и рекламодателей. Еще одна версия касательно Алеси заключается в том, что не знает где найти того, с кем можно будет провести новогодние праздники в теплых странах, а вот Федор Стрелков, скорее всего, ее интересует в последнюю очередь.
Известно, что девушка вернулась в проект, чтобы разрушить отношения Федора Стрелкова с Екатериной Скалон и завоевать его сердце. Помимо Федора Стрелкова Алеся говорила о своей симпатии и к Сергею Захарьяшу, но вряд ли она собирается искать себе супруга на проекте, так как к выбору спутника жизни по ее словам относится серьезно.
Фолловеры уже сделали вывод, что Алеся Семеренко пришла за пиаром и привлечением спонсоров в свою жизнь и рекламодателей. Еще одна версия касательно Алеси заключается в том, что не знает где найти того, с кем можно будет провести новогодние праздники в теплых странах, а вот Федор Стрелков, скорее всего, ее интересует в последнюю очередь.