Участница «Яхты любви» Алеся Семеренко вернулась на проект за Федором Стрелковым





Известно, что девушка вернулась в проект, чтобы разрушить отношения Федора Стрелкова с Екатериной Скалон и завоевать его сердце. Помимо Федора Стрелкова Алеся говорила о своей симпатии и к Сергею Захарьяшу, но вряд ли она собирается искать себе супруга на проекте, так как к выбору спутника жизни по ее словам относится серьезно.Фолловеры уже сделали вывод, что Алеся Семеренко пришла за пиаром и привлечением спонсоров в свою жизнь и рекламодателей. Еще одна версия касательно Алеси заключается в том, что не знает где найти того, с кем можно будет провести новогодние праздники в теплых странах, а вот Федор Стрелков, скорее всего, ее интересует в последнюю очередь.