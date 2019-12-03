Анастасия Волочкова в возрасте 5 лет поставила себе цель стать балериной

Анастасия Волочкова часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Сегодня балерина опубликовала фотографию, на которой видно только ее ноги в пуантах. В комментарии к публикации в Instagram знаменитая танцовщица написала, что даже не представляет, сколько пар балетных туфлей она сносила за годы своей творческой карьеры. Анастасия Волочкова первый раз надела пуанты в 10 лет и до сих пор не снимает их. Балерина относиться к этой обуви очень бережно и самостоятельно готовит каждую пару перед выходом на сцену.Также знаменитость рассказала, что в возрасте 5 лет она поставила себе цель и действительно к ней пришла, став балериной. При этом Анастасия Волочкова отметила, что ей пришлось пройти невероятно тернистый путь сложностей, противодействий и испытаний. Подписчики восхитились талантом и упорством балерины, оставив множество лайков.