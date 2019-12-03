«Хочу увидеть тебя счастливым»: Игорь Верник трогательно поздравил сына Григория с 20-летием

В своей «поздравительной» публикации Верник отметил, что он любит сына и гордится им. Как утверждает телеведущий, он и сегодня в самых мелких подробностях хорошо помнит тот день, когда любимый наследник родился на свет. Теперь же Григорий отмечает 20-летний юбилей. Игорь Верник при этом добавляет, что сын стал для отца надежной опорой и даже самым близким другом, с которым можно обсудить буквально все. «В тебе есть все, о чем только мог мечтать отец. Теперь я хочу увидеть тебя счастливым», - добавляет актер.По словам знаменитости, он не сомневается в том, что его сын сумеет выбрать правильный путь в жизни и самостоятельно решит, в каком направлении ему развиваться в будущем и как расставлять приоритеты. К слову, позднее к поздравлениям Игоря Верника присоединились и многие его коллеги по отечественному шоу-бизнесу, в частности певец Денис Клявер и актриса Мария Миронова.