Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c красной «хрустальной» краской
Компания Rolls-Royce создала уникальную версию модели Phantom, получившую красную «хрустальную» краску Magma Red для корпуса. Дизайнерская разработка обеспечивает большую глубину цвета и формирование эффекта свечения седана за счет обработки в 5 слоёв особым лаком.
Все слои прошли ручную полировку, которая длилась свыше 5 ч. За создание спецверсии отвечали специалисты британской группы Bespoke Collective. Кроме необычного оформления корпуса, уникальный Phantom получил особый салон, для обшивки которого использовались 9 разных видов кожи. Специальной особенностью стало использование 6-кратно лакированных деревянных частей интерьера. На потолке дизайнеры разместили 1,6 тысячи красных светодиодов.
В качестве базы уникальной версии Phantom использовалась леворульная модель седана VIII поколения. Продавать авто станут с молотка в зале RM Sotheby's. Аукцион запланирован на 4-13 декабря. Предположительно, Phantom Magma Red будет реализован по стоимости в несколько раз большей, чем стандартная версия. Все полученные средства отправят фонду борьбы со СПИДом.
Все слои прошли ручную полировку, которая длилась свыше 5 ч. За создание спецверсии отвечали специалисты британской группы Bespoke Collective. Кроме необычного оформления корпуса, уникальный Phantom получил особый салон, для обшивки которого использовались 9 разных видов кожи. Специальной особенностью стало использование 6-кратно лакированных деревянных частей интерьера. На потолке дизайнеры разместили 1,6 тысячи красных светодиодов.
В качестве базы уникальной версии Phantom использовалась леворульная модель седана VIII поколения. Продавать авто станут с молотка в зале RM Sotheby's. Аукцион запланирован на 4-13 декабря. Предположительно, Phantom Magma Red будет реализован по стоимости в несколько раз большей, чем стандартная версия. Все полученные средства отправят фонду борьбы со СПИДом.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:06