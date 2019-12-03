Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c красной «хрустальной» краской





Все слои прошли ручную полировку, которая длилась свыше 5 ч. За создание спецверсии отвечали специалисты британской группы Bespoke Collective. Кроме необычного оформления корпуса, уникальный Phantom получил особый салон, для обшивки которого использовались 9 разных видов кожи. Специальной особенностью стало использование 6-кратно лакированных деревянных частей интерьера. На потолке дизайнеры разместили 1,6 тысячи красных светодиодов.В качестве базы уникальной версии Phantom использовалась леворульная модель седана VIII поколения. Продавать авто станут с молотка в зале RM Sotheby's. Аукцион запланирован на 4-13 декабря. Предположительно, Phantom Magma Red будет реализован по стоимости в несколько раз большей, чем стандартная версия. Все полученные средства отправят фонду борьбы со СПИДом.