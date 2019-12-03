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Врачи рассказали об опасностях бесконтрольного приема анальгетиков

Самолечение является небезопасным для здоровья и жизни больных, поэтому следует консультироваться с терапевтами. Врачи также рассказали об опасностях бесконтрольного приема анальгетиков.

Медики сетуют на то, что множество пациентов принимает обезболивающие медикаменты без предписания лечащего врача. Эксперты говорят, прием анальгетиков при первых намеках на боль опасен не только в краткосрочной, но долговременной перспективе. Некоторые препараты, вроде ибупрофена, при некотролируемом курсе могут привести к вызову кареты скорой помощи. Новые исследования показали, что в некоторых случаях эти вещества могут усугубить состояние, а не облегчить его. К примеру, терапевты сообщают о том, что принятие анальгетиков во время гриппа или ОРВИ чревато усилением симптомов инфекции на 5%.

Другим негативным последствием самолечения называют развитие устойчивости к подобным медикаментам. Так называемая лекарственно-индуцированная головная боль требует намного большего количества таблеток для избавления от неприятных ощущений. Кроме того, специалисты строго запрещают прием анальгетиков людям, пережившим инфаркт или инсульт. Это объясняется возможным повышением риска повторного приступа на 59%. Прием в чрезмерном количестве также чреват почечной недостаточностью, который составляет 20% от всех причин развития этого недуга. Малоизвестным фактом является появление зависимости от обезболивающих, которое может проявляться в виде абстинентного синдрома.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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