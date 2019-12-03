Наследник династии Рокфеллеров женится на россиянке Ольге Грищенко





Майкл Чарльз и Ольга Грищенко познакомились в Сети, изначально их общение ограничивалось деловой перепиской, но постепенно отношения стали более личными. По словам Рокфеллера, уже тогда его заинтересовали красота и ум россиянки, это сочетание он назвал гармоничным и идеально балансирующим.Встреча между Майклом Чарльзом Рокфеллером и Ольгой Грищенко состоялась только в 2019 году. Совместный отпуск они решили провести в Греции, хотя мультимиллионер намеревался приехать в Москву. Встреча протекала довольно спокойно, но каждый из них произвел друг на друга приятное впечатление, поэтому пара решила пожениться, несмотря на разницу в возрасте. Свадьбу влюбленные предпочли сыграть в Греции, запланирована она на следующий год.