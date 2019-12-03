Android 11 R сохранит Bluetooth включенным в режиме полета при прослушивании музыки





Сообщается, что в будущей версии популярной мобильной ОС предусмотрена возможность сохранения активной беспроводной связи Bluetooth при прослушивании музыки даже в том случае, если пользователь переведет устройство в так называемый «режим полета». В прежних версиях Android такой переход отключал все типы связи. Реализовать эту особенность разработчик планирует, научив режим полета определять профили Bluetooth, при которых связь установлена со слуховым аппаратом или беспроводными наушниками. Если платформы окажутся активными, автоматического разрыва связи с внешними устройствами не произойдет.Ожидать выхода Android 11 R в нынешнем году не стоит. Вероятнее всего, новая платформа будет представлена весной 2020 года в рамках конференции Google I/O, а вот ее официальный релиз, по уже сложившейся традиции, может состояться осенью того же года.