В Омске несовершеннолетняя обокрала взрослого мужчину





О краже сбережений сообщил 34-летний житель Омска в городское отделение полиции. В общей сумме на банковской карте насчитывалось около 6,8 тысяч рублей. Как сообщает пострадавший, несколькими часами ранее он познакомился в кафе с двумя девушками. В ходе разговора с 25-летней и 16-летней собеседницами мужчина небрежно сообщил пин-код собственного счета. Наивностью потерпевшего воспользовалась несовершеннолетняя омичка, которая и выведала номер банковской карты. После окончания вечера он обнаружил пропажу финансов.Доказательством факта кражи оказалось вскоре пришедшее смс-сообщение о снятии средств. Возмущенный ситуацией омич обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, которые задержали подозреваемых. Сейчас полицейские проводят следственно-оперативные меры, возбудив уголовное дело по статье 158 УК РФ по факту тайного хищения чужого имущества. Фигуранток дела отпустили, обязав оформить подписку о невыезде. В случае подтверждения вины городским судом, обоим задержанным может грозить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до двух лет.