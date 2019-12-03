Любовь Нины Дорошиной: Роман с Олегом Ефремовым не перерос в брак





Нине Дорошиной принесла всесоюзную славу кинокомедия "Любовь и голуби". Хотя главной героине удалось сохранить семью в целости, актрисе в реальной жизни пришлось столкнуться с большими трудностями. Роман с Олегом Ефремовым не перерос в брак, поэтому артистка вышла замуж за Олега Даля. Общественность долгое время теоретизировала над причиной их совместной жизни. Некоторые недоброжелатели распускали слухи, что Дорошина поступила таким образом из мести бывшему возлюбленному. Несмотря на опровержения со стороны покойной кинозвезды, её первый брак вскоре распался. Со вторым мужем - Владимиром Тышковым она прожила до самой его смерти в 2004-м году.Знаменитость родилась в 1934-м в подмосковном Лосиноостровске, хотя и провела большую часть детства в Иране, где изучала фарси и тюркский язык. После окончания женской гимназии, Дорошина поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, ставшее для неё стартовой площадкой для блестящей карьеры. Её знаменитые работы включают в себя фильмы "Строится мост", "Конец старой Берёзовки" и "Её большое сердце". Все же, огромная любовь звезды принадлежала театру "Современник", в котором она проработала с 1959 года до последних лет жизни. 21 апреля 2018 года Нина Дорошина скончалась от болезни сердца и была похоронена на Пятницком кладбище Москвы.