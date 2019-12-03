Скандал между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым завершился миром





Однако все это время пара не могла решить вопрос относительно их общего ребенка. Согласно официальному решению суда мальчик должен был остаться с матерью, но Александр Кержаков игнорировал все постановления, а Милану Тюльпанову он и вовсе называл «сумасшедшей и наркоманкой». Из-за этого Тюльпанова не хотела, чтобы ее сын виделся с бывшим мужем, ведь тот мог вновь попытаться спрятать ребенка от нее.Постепенно все разногласия супругам удалось уладить. В этом деле обошлось не без помощи Яны Рудковской. Именно она посоветовала Милане Тюльпановой подписать мировое соглашение с Александром Кержаковым. Она долгое время боялась, что экс-супруг может забрать сына и не вернуть, но этого не происходило. Кроме того, Тюльпанова разрешила брать ребенка в дальние поездки, в будущем Кержаков планирует свозить его в отпуск в Милан. Сама российская ведущая считает, что с бывшим мужем лучше оставаться в дружеских отношениях, того же мнения придерживается и Яна Рудковская.