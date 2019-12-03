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Скандал между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым завершился миром

Бывшие супруги Милана Тюльпанова и Александр Кержаков все же смогли подписать мировое соглашение, несмотря на громкий скандал, сопровождавший их развод. О своем расставании молодые люди объявили в 2018 году, а официальное расторжение брака состоялось в 2019-м.
Скандал между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым завершился миром

Однако все это время пара не могла решить вопрос относительно их общего ребенка. Согласно официальному решению суда мальчик должен был остаться с матерью, но Александр Кержаков игнорировал все постановления, а Милану Тюльпанову он и вовсе называл «сумасшедшей и наркоманкой». Из-за этого Тюльпанова не хотела, чтобы ее сын виделся с бывшим мужем, ведь тот мог вновь попытаться спрятать ребенка от нее.

Постепенно все разногласия супругам удалось уладить. В этом деле обошлось не без помощи Яны Рудковской. Именно она посоветовала Милане Тюльпановой подписать мировое соглашение с Александром Кержаковым. Она долгое время боялась, что экс-супруг может забрать сына и не вернуть, но этого не происходило. Кроме того, Тюльпанова разрешила брать ребенка в дальние поездки, в будущем Кержаков планирует свозить его в отпуск в Милан. Сама российская ведущая считает, что с бывшим мужем лучше оставаться в дружеских отношениях, того же мнения придерживается и Яна Рудковская.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:37

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