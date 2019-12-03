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Цифровая зависимость: Все больше людей отказываются от смартфонов в пользу кнопочных телефонов

В Сети стали все чаще появляться рассказы реальных пользователей о том, как они отказались от традиционного смартфона и перешли на обычную кнопочную «звонилку». Причины у каждого свои, но большинство утверждает, что избавление от «цифровой зависимости» пошло им на пользу.
Цифровая зависимость: Все больше людей отказываются от смартфонов в пользу кнопочных телефонов

Решился на такой эксперимент и сотрудник издания Digital Trends Шубам Агарвал, поделившийся своими впечатлениями от него. Журналист рассказывает, что приобрел кнопочный Nokia 8110 прежде всего из-за усталости от постоянных уведомлений. Кроме того, репортер осознал, он проводит практически все свободное время, глядя в экран своего Google Pixel 3. Все попытки искусственно или программно ограничить время использования смартфона немного помогли, но полностью от проблемы не избавили. Более того, как отмечает мужчина, в последнее время частое использование смартфона обернулось для него чувством «усталости и тревоги».

А вот автор популярного блока Minimalismandyourmoney утверждает, что переломный момент в его жизни произошел около четырех лет тому назад. В один из дней он просто понял, смартфон мешает ему общаться с детьми и семьей. «Я либо сидел в социальных сетях, либо во что-то играл. Однажды я поднял глаза и обратил внимание, что сын в течение 30 секунд старательно звал меня по имени. Он не был расстроен, но просто хотел от меня внимания», - вспоминает блогер день, когда он в последний раз использовал свой смартфон, после чего купил обычное кнопочное устройство в ближайшем салоне сотовой связи.

Похожим опытом поделился и известный видеоблогер Фредерил Лимон, который отказался от использования смартфона в минувшем году, поскольку счел себя интернет-зависимым. Все началось с того, что Лимон пытался отказаться от использования гаджета после девяти часов вечера и отключать передачу данных в выходные, однако признает, проиграл в этой борьбе. По его словам, смартфон в буквальном смысле мешал ему развиваться. «Я испытывал скуку, если в руке не было смартфона. Моя жизнь превратилась в редкие моменты между просмотра видео в Сети и чтением интересных статей», - добавляет блогер.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:22

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