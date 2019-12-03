Эксперты назвали пять причин включить мяту в ежедневный рацион





Большинство медиков сходится во мнении, что перечная и другие виды мяты являются отличными средствами для улучшения сна, устойчивости к стрессам и повышения иммунитета. Особенно полезными называют отвары растения, которые содержат множество микроэлементов и витаминов. Новые исследования показали, что включение мяты в ежедневный рацион может помочь в нормализации пищеварения и похудении. Потеря веса достигается с помощь стимуляции метаболизма, а также снижения чувства голода, благодаря чему уменьшается количество потребляемых калорий.Менее подтвержденным являются фильтрационные качества мяты. Она якобы очищает тело от токсинов и вредных веществ, являясь желчегонным и мочегонным средством. Кроме того, продукт позволяет восстановить кожу, сделав её упругой и мягкой. Этот эффект достигается с помощью увлажняющего свойства растения, а также его борьбы с воспалениями и микротрещинами. Более рекреационным является использование мяты , запах которой повышает энергию, концентрацию и производительность человека, в ароматерапии. Наконец, благодаря витаминам A, C и B12 укрепляется структура волосяных фоликул и восстанавливается естественный блеск волос из-за повышенной микроциркуляции крови.