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«Сложно быть невестой»: Виктория Лопырева предстала в свадебном платье

Известная модель Виктория Лопырева побывала в свадебном салоне и внимательно изучила ассортимент нарядов для современных новобрачных. «Сложно быть невестой», - посетовала на трудности с выбором идеального платья знаменитость, опубликовав видео примерки в stories на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Сложно быть невестой»: Виктория Лопырева предстала в свадебном платье

Решившись примерить один из роскошных свадебных нарядов, телеведущая добавила, что, несмотря на все сложности, находится в хорошем настроении. Судя по всему, Лопырева действительно готовится стать супругой своего избранника Игоря Булатова. При этом важно напомнить о недавнем заявлении модели, в котором она утверждала, что безразлична к штампу в паспорте и совсем не стремится связать себя узами брака с отцом своего маленького сына Марка Лионеля. «Не хочу добиться штампа в паспорте всеми доступными способами. Но саму свадьбу в ее традиционном формате с фатой, гостями и другими атрибутами я, конечно же, одобряю. Просто считаю, что штамп в паспорте ничего не гарантирует», - отмечала Лопырева, добавляя, что у них с Булатовым в этом смысле взгляды совпадают полностью.

Первые слухи о романе между известной моделью и телеведущей и Игорем Булатовым появились еще минувшей зимой, почти одновременно с известиями о беременности Лопыревой. В феврале этого года знаменитость родила первенца.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:31

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