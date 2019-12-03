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Тимур Батрутдинов рассказал, что в сексе «перепробовал всё»

Тимур Батрутдинов сообщил, что в сексе «перепробовал всё» с большим количеством партнёрш, но теперь готов к серьёзным отношениям. Артист благодаря участию в проекте Comedy Club получил большую известность, как и огромное количество поклонниц.
Тимур Батрутдинов рассказал, что в сексе «перепробовал всё»

Тимур Батрутдинов отметил, что за 41 год жизни представил родителям лишь одну девушку во времена собственного студенчества. В то время артист не имел большой известности и огромных гонораров, поэтому избранница вскоре разорвала с ним отношения.

«Она оказалась не готовой превозмогать вместе тяготы процесса становления. Не стала невестой рядового, который с ней станет генералом. Вместо этого сама уже являлась генеральшей. Не подошел я», — отметил артист в YouTube-проекте «А поговорить?».

Всё поменялось после обретения популярности. Батрутдинов уделял много времени общению с поклонницами. По словам артиста, он пережил период огромного числа экспериментальных решений в постели, встречался с несколькими девушками одновременно, но постепенно устал от мимолётных отношений.

«Есть желание отыскать такую, которая может заменить всех прочих. Уже опробовал всё: любые цвета волос, учительница, младше, старше… Это просто анкетные данные, которые не работают. Чрезмерно часто влюбляюсь, а чувства потом сгорают», - рассказал Батрутдинов.

Юморист отметил, знакомство с большим количеством женщин станет причиной более крепкого союза ввиду увеличения интимного опыта. Батрутдинов имел опыт неприятных случаев в отношениях, когда из него пытались вытянуть деньги либо добиться за его счет славы.

«Летел на мероприятие к олигархам. В то время у них существовало такое развлечение: куча запрещенных препаратов и самолёт с эскортницами. Вбегает толпа девушек, а среди них вижу её. У меня, разумеется, всё под ногами обвалилось», — поделился разочарованием артист.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:15

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