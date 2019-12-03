Тимур Батрутдинов рассказал, что в сексе «перепробовал всё»

Тимур Батрутдинов отметил, что за 41 год жизни представил родителям лишь одну девушку во времена собственного студенчества. В то время артист не имел большой известности и огромных гонораров, поэтому избранница вскоре разорвала с ним отношения., — отметил артист в YouTube-проекте «А поговорить?».Всё поменялось после обретения популярности. Батрутдинов уделял много времени общению с поклонницами. По словам артиста, он пережил период огромного числа экспериментальных решений в постели, встречался с несколькими девушками одновременно, но постепенно устал от мимолётных отношений., - рассказал Батрутдинов.Юморист отметил, знакомство с большим количеством женщин станет причиной более крепкого союза ввиду увеличения интимного опыта. Батрутдинов имел опыт неприятных случаев в отношениях, когда из него пытались вытянуть деньги либо добиться за его счет славы., — поделился разочарованием артист.