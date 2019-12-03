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На Северном полюсе Земли изучат загадочную аномалию

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA займутся изучением довольно редкой аномалии, обнаруженной ранее на Северном полюсе Земли. Сообщается, что странный феномен повышает плотность атмосферы, нарушая работу средств связи.
На Северном полюсе Земли изучат загадочную аномалию

Примечательно, что данная аномалия была выявлена достаточно давно, однако до сих пор ее изучением никто всерьез не занимался. Исправить этот пробел взялись специалисты NASA, которые собираются отправить к Северному полюсу стразу три экспедиции. Члены первой группы займутся исследованием загадочного атмосферного явления, которое наблюдается на высоте свыше 300 километров. По данным ученых, плотность воздуха в этой зоне заметно выше средних показателей, и если бы такие скачки атмосферного давления происходили ближе к поверхности, это могло бы спровоцировать ураганы огромной силы.

Специалисты также считают, что указанная зона может угрожать не только средствам связи или спутникам, но и космическим аппаратам. Вторая и третья миссии займутся изучением особенностей данного феномена и попытаются понять причины, по которым он активно воздействует на работу аппаратуры, а также проведут соответствующие замеры, чтобы установить границы потенциальных колебаний магнитного поля.

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Наука / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:44

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