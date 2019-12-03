Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон с гибким дисплеем и ценой менее 350 долларов





Роберто Эскобар уже представил свой новый смартфон, который получил название Escobar Fold 1. Примечательно, что по своему форм-фатору устройство действительно очень похоже на уже вышедшие складные образцы от таких гигантов, как Huawei и Samsung. Впрочем, дополнительного небольшого дисплея Escobar Fold 1 лишен, поэтому он больше напоминает планшет. Работает устройство на базе процессора Snapdragon 8150 с 6 гигабайтами оперативной памяти. Также здесь присутствует двойной модуль камеры, дактилоскопический сканер и аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.В действительности смартфон Роберто Эскобара оказался точной копией выпущенного ранее FlexPai, который был впервые представлен широкой публике еще в 2018 году. Разница лишь в том, что в массовую продажу устройство от компании Royole так и не поступило. При этом, открытым остается вопрос о столь низкой цене на Escobar Fold 1, поскольку его базовый прототип был оценен производителем более чем в 1200 долларов. Примечательно, что рекламная фотосессия для нового смартфона была организована Роберто Эскобаром в российской столице.