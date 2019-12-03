Samsung готовит два разных складных смартфона к 2020 году





По данным инсайдеров, уже в следующем году на рынке появятся новые варианты складных смартфонов, что позволит существенно расширить данный сегмент рынка и удовлетворить спрос на устройства с крупными дисплеями в компактном корпусе. Как минимум, две новые модели такого типа в 2020 году планирует представить Samsung. Кроме того, ходят слухи, что присоединиться к тренду может и еще один южнокорейский производитель – компания LG. Однако наибольший интерес все же прикован в грядущим новинкам от Samsung, поскольку компания стала первым рыночным игроком, сумевшим предложить покупателям нечто подобное. Сообщается, что один из будущих дебютантов бренда получит конструкцию классической раскладушки, а небольшой дисплей на внешней панели будет использоваться лишь для отображения уведомлений и некоторых других базовых данных.Более того, утверждается, что раскладушка семейства Galaxy Fold со сгибаемым экраном внутри будет оценена заметно дешевле вышедшего в этом году экземпляра и поступит в продажу по цене примерно в 845 долларов США. Такой ценник, по сообщениям инсайдеров, вписывается в новую ценовую стратегию бренда, которая направлена на увеличение объемов продаж устройства и превращение его в массовый продукт. Презентация этой новинки может пройти уже в феврале 2020 года, вероятнее всего, вместе с официальным анонсом новой флагманской линейки Galaxy S11.