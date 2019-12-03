Звезда "Дом-2" Надежда Ермакова намекнула, что рассталась с женихом из-за измены

Буквально несколько дней назад Надя делилась своими мыслями насчет брачной жизни, семьи, о детях, ведь она хотела в следующем году стать матерью, и вдруг резко заявила, что кардинально поменяла свою жизнь и снова стала одинокой. Бывшая участница телепроекта “Дом-2” просит пользователей интернета понять ее и не задавать вопросы о ее личной жизни, так как сейчас у нее не самое лучшее время в жизни.Ермакова долго думала, не решаясь говорить на большую аудиторию про эту тему, но все же решила выговориться. Надежде очень страшно, что в 35 лет она так и не успеет найти своего мужчину, с которым заведет детей. Становится жутко от чувства, что она ошибалась в человеке, с которым провела 4,5 года.По ее словам можно понять, что Наде очень сложно преодолеть себя и начать искать новые отношения, особенно после измены. Ермакова не осуждает тех, кто может простить измену и обратно принять предавшего человека, но она не такая. Поклонники считают, ей надо учиться жить заново. Девушку поддержали и бывшие участники “Дома-2”, заверив, что все у нее будет хорошо.