В Англии мужчина перепутал рак с простудой и остался с дырой вместо носа





51-летний британец в течение какого-то времени страдал то кровотечений из носа и насморка. Все эти симптомы мужчина списывал на обычное простудное заболевание, но когда он понял, что речь может идти о чем-то более серьезном, все же решил обратиться за медицинской помощью. Медики сразу заподозрили, что у пациента развивается серьезный недуг, поэтому отправили его на МРТ. Проведенное сканирование подтвердило опасения врачей – у мужчины выявили рак полости носа. Более того, к тому моменту опухоль уже успела уничтожить кончик носа и распространиться на мозжечок. Как признались врачи, они никогда прежде не сталкивались с онкологическим заболеванием в подобной форме, поэтому для спасения пациенту жизни им пришлось полностью удалить ему нос.По словам мужчины, он даже не помнит, сколько продолжалась операция, но подчеркивает, что, по собственным ощущениям, провел на операционном столе много часов. Кроме всего прочего, вместе с носом врачам пришлось ампутировать пациенту зубы, небо и десны, тем более, что лучевая терапия все равно полностью разрушила бы эмаль зубов. Теперь британец даже не может нормально разговаривать. Мужчина признается, что увидев себя впервые в зеркале после операции, он не сдержался и разрыдался. Вот уже четыре года он ждет установки протеза, однако медикам никак не удается подобрать его.