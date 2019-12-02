Volkswagen отзывает в России две дюжины Tiguan и Passat CC
Российское представительство немецкого концерна Volkswagen объявило о старте отзывной кампании. Сообщается, что всего сервисная акция затронет две дюжины экземпляра автомобилей Tiguan и Passat CC.
На официальном сайте Росстандарта уже опубликованы данные о проведении концерном отзывной кампании. Отмечается, что под отзыв попадут всего 24 автомобиля указанных моделей, которые были проданы покупателям в период 2015-2016 годов. Причина проведения акции заключается в вероятности поломки конденсатора блока управления подушек безопасности, поскольку при создании этого элемента была допущена ошибка в его термообработке. Данный дефект, как говорится в тексте сообщения, может стать причиной искажения сигналов датчика. В подавляющем большинстве случаев такие изменения обнаруживаются самим блоком управления, поэтому система безопасности просто отключается.
В обозримом будущем официальные представители Volkswagen в России оповестят владельцев всех автомобилей, которые подпадают под проведение отзывной кампании и предложат им посетить ближайший сервисный центр для прохождения соответствующих процедур, призванных исправить выявленный недостаток.
На официальном сайте Росстандарта уже опубликованы данные о проведении концерном отзывной кампании. Отмечается, что под отзыв попадут всего 24 автомобиля указанных моделей, которые были проданы покупателям в период 2015-2016 годов. Причина проведения акции заключается в вероятности поломки конденсатора блока управления подушек безопасности, поскольку при создании этого элемента была допущена ошибка в его термообработке. Данный дефект, как говорится в тексте сообщения, может стать причиной искажения сигналов датчика. В подавляющем большинстве случаев такие изменения обнаруживаются самим блоком управления, поэтому система безопасности просто отключается.
В обозримом будущем официальные представители Volkswagen в России оповестят владельцев всех автомобилей, которые подпадают под проведение отзывной кампании и предложат им посетить ближайший сервисный центр для прохождения соответствующих процедур, призванных исправить выявленный недостаток.