Изобретено лекарство, облегчающее прохождение камней в почках





«Если обратить внимание на методы, которые используются в современной медицине для борьбы с камнями в почках, то за последние десятки лет в этой сфере почти ничего не поменялось. Кроме всего прочего, существует масса факторов, указывающих на то, что все используемые лекарства, которые предположительно помогают пациентам, в действительности не работают. Поэтому мы воодушевлены тем, что новое открытие поможет большому количеству людей», - отметил один из авторов открытия. По мнению медиков, камни в почках образуются после того, как в обменных процессах в организме человека возникают разного рода нарушения, которые провоцируют накопление и формирование солей различных кислот. Когда кристаллы таких солей оказываются относительно небольшими, они легко выводятся вместе с мочой, однако более крупные камни могут блокировать мочевыводящие каналы и приводить к сильным болезненным ощущениям и воспалениям.В течение многих десятков лет врачи выписывают людям с камнями в почках лекарственные препараты из числа альфа-адреноблокаторов, которые, как принято считать, ускоряют выход камней из почек и облегчают боль, расширяя стенки мочеточников. Однако на практике все эти средства помогают далеко не каждому пациенту, а изобретенное американцами вещество может заметно изменить ситуацию.