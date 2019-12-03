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Изобретено лекарство, облегчающее прохождение камней в почках

Американские биологи открыли новую комбинацию химических элементов, составив компоненты из двух уже известных медицине лекарственных препаратов, которые помогут облегчить прохождение камней в почках. Сообщается, что новая формула позволяет расслабить стенки мочеточников и сделать вывод камней из почек значительно менее болезненным.
Изобретено лекарство, облегчающее прохождение камней в почках

«Если обратить внимание на методы, которые используются в современной медицине для борьбы с камнями в почках, то за последние десятки лет в этой сфере почти ничего не поменялось. Кроме всего прочего, существует масса факторов, указывающих на то, что все используемые лекарства, которые предположительно помогают пациентам, в действительности не работают. Поэтому мы воодушевлены тем, что новое открытие поможет большому количеству людей», - отметил один из авторов открытия. По мнению медиков, камни в почках образуются после того, как в обменных процессах в организме человека возникают разного рода нарушения, которые провоцируют накопление и формирование солей различных кислот. Когда кристаллы таких солей оказываются относительно небольшими, они легко выводятся вместе с мочой, однако более крупные камни могут блокировать мочевыводящие каналы и приводить к сильным болезненным ощущениям и воспалениям.

В течение многих десятков лет врачи выписывают людям с камнями в почках лекарственные препараты из числа альфа-адреноблокаторов, которые, как принято считать, ускоряют выход камней из почек и облегчают боль, расширяя стенки мочеточников. Однако на практике все эти средства помогают далеко не каждому пациенту, а изобретенное американцами вещество может заметно изменить ситуацию.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:18

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