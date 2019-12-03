Геймеры нашли невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»





По некоторым данным, в прототипе игры доступно лишь несколько локаций для исследования и ограниченное количество врагов для того, чтобы продемонстрировать во время презентации возможности встроенной боевой системы. Также отмечается, что игра была отменена после появления первых сообщений о том, что известный режиссер Сэм Рейми отказался от работы над съемками четвертой части одноименного фильма.Стоит напомнить, что приключения супергероя по имени «Человек-паук» были положены в основу огромного количества видеоигр. Первая такая игра была выпущена еще в далеком 1980 году.