Геймеры нашли невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»
Авторы посвященного игровой тематике YouTube-канала Hard4Games сумели обнаружить копию ранее никому не известной игры Spider-man 4. Сообщается, что данный релиз «Человека-паука 4» разрабатывался для популярных консолей Nintendo Wii, но игра так и не была издана.
По некоторым данным, в прототипе игры доступно лишь несколько локаций для исследования и ограниченное количество врагов для того, чтобы продемонстрировать во время презентации возможности встроенной боевой системы. Также отмечается, что игра была отменена после появления первых сообщений о том, что известный режиссер Сэм Рейми отказался от работы над съемками четвертой части одноименного фильма.
Стоит напомнить, что приключения супергероя по имени «Человек-паук» были положены в основу огромного количества видеоигр. Первая такая игра была выпущена еще в далеком 1980 году.
По некоторым данным, в прототипе игры доступно лишь несколько локаций для исследования и ограниченное количество врагов для того, чтобы продемонстрировать во время презентации возможности встроенной боевой системы. Также отмечается, что игра была отменена после появления первых сообщений о том, что известный режиссер Сэм Рейми отказался от работы над съемками четвертой части одноименного фильма.
Стоит напомнить, что приключения супергероя по имени «Человек-паук» были положены в основу огромного количества видеоигр. Первая такая игра была выпущена еще в далеком 1980 году.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:10