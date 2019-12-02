Турция изучает предложение по покупке российских Су-35





Стоит напомнить, что еще в сентябре этого года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган побывал на московском авиасалоне МАКС в компании российского коллеги Владимира Путина. Тогда же сообщалось, что Анкара заинтересовалась российскими Су-57 и Су-35, позднее эта тема прозвучала и во время переговоров лидеров двух стран. Эрдоган даже отметил, что Москва и Анкара вступили в переговоры о возможной продаже Су-57. «Мы сейчас изучаем предложение России по самолетам Су-35. Пока рано давать какие-либо оценки. Разумеется, Турция покупает оружие и военные технологии, которые соответствуют ее интересам. Но делать какие-либо заявления о том, что мы готовы купить Су-35, преждевременно. Нам предстоит провести серьезную работу», - цитируют Демира местные СМИ.По словам турецкого чиновника, на данный момент участие Анкары в программе производства новых американских самолетов F-35 не приостановлено. «Выход Турции из этой программы не соответствует интересам остальных участников этого масштабного проекта. Стороны продолжают обсуждать варианты выхода из сложившейся ситуации», - добавил он.