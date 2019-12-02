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Астрономы заметили таинственный сигнал из космоса

Российские астрономы заметили таинственное оповещение из Вселенной - яркий свет рентгеновского излучения. Он расположен в созвездии UGC 6456, отдаленном от планеты Земля на 14,8 миллиона световых лет.

Соответственно с пресс-релизом, размещенным на сайте Phys.org, ученые использовали первоисточники обсерватории Chandra и рефлектора «Хаббл». Свет изменился в размере и сейчас является одним из наиболее ярких месторасположений излучения в световой значимости. Его абсолютная звездная величина составляет более 7,6. Колебания амплитуды похожи с другим источником - NGC 7793 P13. Исследователи определили, что в соединение включается нейтронная звезда. Поводы для вспышек до конца не исследованы и требуют дополнительных изучений.

ULX — маленькие носители рентгеновского света. Они значимее миллиона Солнц по сопряженных длинах волн, и соразмернее, чего нельзя сказать об аварийных процессах, похожих на взрывы.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:58

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