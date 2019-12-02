«Не для пышных женщин»: Боня подчеркнула фигуру неоново-салатовыми велосипедками
Эксперт Максим Зарипов оценил образ Виктории Бони, который она показала на отдыхе. Модель отправилась на Мальдивы, чтобы отпраздновать там свое 40-летие, однако неожиданно устроила себе каникулы и осталась на неопределенный срок.
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня отпраздновала юбилей в компании подруг, заблаговременно сняв виллу на Мальдивах для удобства. На празднике, как известно, выступил диджей Джанлука Вакки, а сама знаменитость решила пока остаться на отдыхе, устроив себе каникулы. Теперь же она демонстрирует в Instagram снимки с курорта, на последнем из которых предстала в велосипедках ультра-модного зеленого цвета.
Модный эксперт Максим Зарипов в беседе с журналистами отметил, что подобные вещи могут позволить себе только стройные, худые девушки, те, кто занимается спортом, как Виктория Боня. Сочетать такую вещь можно практически с чем угодно, но при этом, отметил специалист, на более пышных формах вещь будет выглядеть нелепо.
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня отпраздновала юбилей в компании подруг, заблаговременно сняв виллу на Мальдивах для удобства. На празднике, как известно, выступил диджей Джанлука Вакки, а сама знаменитость решила пока остаться на отдыхе, устроив себе каникулы. Теперь же она демонстрирует в Instagram снимки с курорта, на последнем из которых предстала в велосипедках ультра-модного зеленого цвета.
Модный эксперт Максим Зарипов в беседе с журналистами отметил, что подобные вещи могут позволить себе только стройные, худые девушки, те, кто занимается спортом, как Виктория Боня. Сочетать такую вещь можно практически с чем угодно, но при этом, отметил специалист, на более пышных формах вещь будет выглядеть нелепо.