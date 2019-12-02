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Эксперты рассказали о пользе сна голышом

Эксперты, изучив данные, рассказали о пользе сна без нижнего белья. Как выяснилось, люди, предпочитающие спать голышом, намного здоровее, чем те, кто отправляется в постель в пижаме, трусах или носках.

Сон без одежды помогает бороться с бессонницей. Это доказали австралийские ученые, выяснившие, что голое тело быстрее отдает тепло, соответственно снижается его температура, что помогает быстрее уснуть, а при наличии белья или одежды ткань выступает своеобразным барьером. Также это помогает получать более длительный и глубокий сон, что позволяет организму полноценно отдохнуть и укрепить здоровье. Естественное охлаждение тела способствует уменьшению уровня выработки кортизола, который увеличивается в стрессовых ситуациях. При последних человек испытывает желание съесть жирную пищу, что в будущем отражается на фигуре. Таким образом сон голышом позволяет сохранить тело стройным и подтянутым.

Отсутствие одежды во время сна также помогает сохранить здоровье половых органов как у мужчин, так и у женщин. «Секрет» заключается в циркуляции воздуха, которая предотвратит развитие влажной среды для бактерий, а также отдыхе интимных мест от сдавливающего белья. В завершение эксперты называют предотвращение старения. Дело в том, что здоровый и нормальный сон провоцирует выработку гормона роста и мелатонина, обладающих омолаживающим эффектом, а пижама, носки или нижнее белье могут послужить причиной частого пробуждения среди ночи за счет ощущения дискомфорта.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:37

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