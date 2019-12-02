Вслед за Ольгой Бузовой: Анна Седокова хотела сделать из своего бара "подушку безопасности", но прогорела





[/center]Анна Седокова, как высказались блогеры в Сети, не учла, что в Москве сейчас слишком много заведений развлекательного характера, поэтому вложила деньги неудачно. Возможно, она видит, что ее популярность падает, а потому решила сделать из собственного заведения некую "подушку безопасности", к такому опыту часто прибегают знаменитости.Не исключен и вариант обмана, как это произошло с Ольгой Бузовой. К примеру, Анне Седоковой предложили вложить деньги, она инвестировала средства, а потом инвесторы попросту отозвали свои активы, при этом все последствия легли на знаменитость, ведь помимо денег она дала заведению и свое имя.