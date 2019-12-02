Сотни авиарейсов отменяют в США из-за плохой погоды
Сразу несколько сотен авиационных рейсов были отменены и еще свыше 5 000 рейсов задержаны в минувшее воскресенье в Соединенных Штатов из-за ухудшения погодных условий. Сообщается, что снежный шторм внес серьезную сумятицу в работу гражданской авиации страны.
Больше всего от превратностей стихии пострадали пассажиры в аэропортах Бостона, Сан-Франциско и Ньюарка. В этих трех городах в общей сложности было отменено 420 авиарейсов из 750 отмененных по стране. Примечательно, что именно 1 декабря по традиции становится одним из самых загруженных дней для американской транспортной системы, поскольку миллионы людей в этот день возвращаются домой или к местам работы после поездок, вызванных Днем благодарения. Как пишет местная пресса со ссылкой на источники в отраслевой группе Авиалинии Америки, в этот день планировали совершить переезд или перелет около 3,1 миллиона граждан США.
Как предупреждают синоптики, погода в ближайшие дни будет только ухудшаться. Шторм, который образовался ранее в районе Великих озер, приведет к новым неприятностям. К примеру, на Новую Англию и Нью-Йорк могут обрушиться мощные снегопады, а на северо-восточные регионы страны надвигается новый шторм, который зародился в самом центре горной системы Аппалачи.
Больше всего от превратностей стихии пострадали пассажиры в аэропортах Бостона, Сан-Франциско и Ньюарка. В этих трех городах в общей сложности было отменено 420 авиарейсов из 750 отмененных по стране. Примечательно, что именно 1 декабря по традиции становится одним из самых загруженных дней для американской транспортной системы, поскольку миллионы людей в этот день возвращаются домой или к местам работы после поездок, вызванных Днем благодарения. Как пишет местная пресса со ссылкой на источники в отраслевой группе Авиалинии Америки, в этот день планировали совершить переезд или перелет около 3,1 миллиона граждан США.
Как предупреждают синоптики, погода в ближайшие дни будет только ухудшаться. Шторм, который образовался ранее в районе Великих озер, приведет к новым неприятностям. К примеру, на Новую Англию и Нью-Йорк могут обрушиться мощные снегопады, а на северо-восточные регионы страны надвигается новый шторм, который зародился в самом центре горной системы Аппалачи.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:27